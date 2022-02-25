Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сергея Кузнецова, обвиняемого в хулиганстве с применением насилия по отношению к женщине врачу. Об этом 25 февраля проинформировали в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Врач

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 22 февраля пьяный Кузнецов в парадной дома 8/1 по проспекту Солидарности, толкнул женщину-врача, которая пришла на вызов для оказания ему медицинской помощи. Мужчина толкнул медика так, что она ударилась головой о дверной косяк, а также сдавил ей плечи, нецензурно ругаясь. На следующий день Кузнецов был задержан и ему предъявили обвинение. Однако мужчина своей вины не признал.

«Кузнецов и защитник возражали, просили избрать запрет определенных действий или подписку о невыезде и надлежащем поведении. Также просили учесть возраст обвиняемого (57 лет, — прим.ред.), отсутствие судимостей, заболевания, — добавили в ОПС. — Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав домашний арест по 22 апреля».

В настоящий момент Кузнецову запрещено выходить за пределы жилого помещения, за исключение ежедневных прогулок продолжительностью один час в пределах минимального образования по месту исполнения меры пресечения. Также ему нельзя общаться с сотрудниками поликлиники №94 и иными лицами, обладающими информацией, касающейся совершенного преступления. Кроме того, ему нельзя отправлять, получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи, за исключением социальных служб, круга близких родственников, сотрудников правоохранительных органов, суда, защитников. Также запрещено использовать интернет. О каждом звонке обвиняемый обязан информировать контролирующий орган.