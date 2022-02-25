Уфа, , 15:33 — REGNUM Снег с крыши упал на женщину и грудного ребенка в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сосульки stux

Сообщается, что спасатели Белебеевского района получили информацию о том, что в поселке Приютово на женщину и грудного ребенка упал снег с крыши.

В результате инцидента пострадала женщина 1991 года рождения. Женщину с ребенком срочно доставили в травматологический пункт г. Белебея. Медики осмотрели их и отпустили на амбулаторное лечение.

Отмечается, что спасатели г. Кумертау также получили информацию о том, что в городе на ул. Ленина на женщину 1979 года рождения также упал снег с крыши. Женщина получила ушибы, от госпитализации она отказалась.