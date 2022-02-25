Киев, , 15:29 — REGNUM Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили об отказе поддержать антироссийские санкции за проведение Россией спецоперации по защите Донбасса «удивила» депутатА Верховной рады Украины от партии «Европейский выбор» Алексея Гончаренко. Он заявил об этом 25 февраля в соцсети Facebook.

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"Грузия не поддержала западные санкции против России. Что, стокгольмский синдром подцепила?» — написал Гончаренко.

Депутата возмутило, что Гарибашвили отказался вводить санкции, так как это нанесёт вред Грузии. Также украинский политик не принял утверждение грузинского премьер-министра, что он не может прилететь на Украину в знак солидарности, так как она закрыла небо.

«Ничего, Ираклий. Когда война кончится и над нами будут летать пассажирские самолеты вместо военных — уже можешь никуда и не ехать», — заявил Гончаренко.

Напомним, ранее Гарибашвили отметил, что власти прежде всего руководствуются «прагматизмом» в политике. Это позволило наладить отношения с Россией после того, что было во время президентства Михаила Саакашвили, а также сохранить хорошие отношения с Евросоюзом.

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