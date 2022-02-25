Лондон, 25 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. «Формула-1» отменила проведение Гран-при России в 2022 году. Об этом 25 февраля говорится в заявлении руководства гоночной серии.

Morio Формула-1

«Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Формула-1», Международная автомобильная федерация (FIA) и команды чемпионата пришли к выводу, что «проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно».

Гран-при России должен был состояться с 23 по 25 сентября 2022 года.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.