Москва, 25 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. За последние годы российские банки накопили существенный запас прочности и сейчас выглядят гораздо сильнее, чем в ходе кризиса 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

401(K) 2012 Деньги в банке

«Кроме того, ЦБ РФ уже пообещал, что окажет всю необходимую поддержку подпавшим под санкции банкам, и у него, на наш взгляд, достаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Поэтому следует рассчитываем, что объявленные санкции не приведут к потере устойчивости в секторе, хотя и, безусловно, окажут определенное негативное воздействие на бизнес банков.

Каких-то сильных потрясений для подсанкционных банков я не жду. Введение санкций против российских финкомпаний было вполне ожидаемым, и они, я уверен, подготовились к подобному развитию событий, создав запасы рублевой и валютной ликвидности.

Так что они, скорее всего, смогут в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами и осуществлять операционную деятельность, хотя совсем исключать возможность каких-то сбоев, конечно, нельзя.

Также, скорее всего, не ожидается массового ухода клиентов из данных банков. С некоторыми неудобствами столкнутся клиенты попавших в самый жесткий санкционный список банков, которые расплачиваются картами за рубежом.

Им придется пользоваться наличными или открыть карту в другом банке, который не находится под ограничениями. Не исключено также, что клиенты данных банков столкнутся со сбоями при оплате через сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ и Банк России заявили, что окажут необходимые меры поддержки финансовых организации, против которых были введены санкции.

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