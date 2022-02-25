Хеврон, Палестина, 25 февраля 2022, 15:40 — REGNUM Подразделения полиции Израиля МАГАВ прибыли в исторический центр Хеврона для разгона палестинской акции протеста. Об этом 25 февраля сообщает информационное агентство Quds.

Да здравствует Палестина!
Да здравствует Палестина!
ISM Palestine

По данным журналистов, сотни палестинцев вышли на улицы в память о «резне в мечети Ибрахими», когда военные Израиля расстреляли молящихся в день праздника Рамадан.

Участники протестной акции потребовали правосудия для 28 погибших палестинцев и членов их семей, которые с тех пор так и не получили никакой компенсации.

Прибывшие на место событий подразделения израильской полиции применили против акции протеста слезоточивый газ, отмечают журналисты.