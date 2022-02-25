Хеврон, Палестина, 25 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Подразделения полиции Израиля МАГАВ прибыли в исторический центр Хеврона для разгона палестинской акции протеста. Об этом 25 февраля сообщает информационное агентство Quds.

ISM Palestine Да здравствует Палестина!

По данным журналистов, сотни палестинцев вышли на улицы в память о «резне в мечети Ибрахими», когда военные Израиля расстреляли молящихся в день праздника Рамадан.

Участники протестной акции потребовали правосудия для 28 погибших палестинцев и членов их семей, которые с тех пор так и не получили никакой компенсации.

Прибывшие на место событий подразделения израильской полиции применили против акции протеста слезоточивый газ, отмечают журналисты.