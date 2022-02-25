Тунис, , 15:24 — REGNUM В пятницу, 25 февраля, президент Туниса Кайс Сайед провёл совещание с членами совета министров. Об этом сообщает Al-Hadath.

Кайс Сайед Houcemmzoughi

По данным журналистов, в ходе встречи были затронуты вопросы внутренней безопасности страны, а также — пути выхода из политического кризиса, начавшегося в Тунисе летом 2021 года.

В частности, президент Туниса заявил, что чрезвычайное положение в стране будет продлено до конца текущего 2022 года, что, по его мнению, связано с нестабильной внутренней обстановкой в стране.

Кайс Сайед также заявил о важности всенародного опроса, который проводится среди граждан Туниса в режиме онлайн. По словам президента, по результатам опроса будут подготовлены пункты для голосования о внесении поправок в конституцию страны.