Париж, , 15:19 — REGNUM После встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном бывший президент Франсуа Олланд рассказал о ситуации на Украине, передает BFM TV.

Франсуа Олланд COP Paris

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признала ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Франсуа Олланд заявил, что необходимо «усилить санкции» против России.

«Европа, Франция и Атлантический альянс должны быть на высоте. И, прежде всего, повысить уровень санкций»,-отметил Франсуа Олланд.

Экс-глава государства считает, что необходимо сделать упор на финансовые санкции против России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции последовательно примет 25 февраля, своих предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози, чтобы обсудить с ними ситуацию на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Франции обсудит ситуацию на Украине с Олландом и Саркози