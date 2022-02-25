Самара, , 15:23 — REGNUM Женщину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну в Самарской области. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

По версии следствия, в г. Жигулевске обвиняемая не уделяла должного внимания младшему сыну 2021 года рождения, а также не обеспечила условия, необходимые для его физического и психического развития.

В материалах дела указано, что 28 ноября 2021 обвиняемая несколько раз ударила мальчика из-за того, что он плакал. В результате медики диагностировали у ребенка закрытый перелом бедренной кости.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Эксперты заключили, что в результате своего психического состояния женщина не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, в результате уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении принудительных мер медицинского характера.

Отмечается, что сразу же после происшествия была организована прокурорская проверка, во время которой на заседании комиссии по делам несовершеннолетних было принято решение об изъятии детей из семьи. Сейчас дети находятся с спецучреждении.

Заявления органа опеки об ограничении отца и матери в родительских правах находятся в суде на рассмотрении.