Москва, , 15:18 — REGNUM В целом отношений российских банков с клиентами санкции не коснутся никаким образом, сложности могут возникнуть только в рамках международных транзакций, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Здание ЦБ Рф © ИА REGNUM

«Однако здесь также стоит отметить, что, несмотря на ограничения, совершение валютных операций скорее всего по-прежнему будет возможно, однако для этого потребуется участие дополнительных зарубежных посредников.

ЦБ в свою очередь сообщил о готовности российских банков к возможным трудностям и провел аукцион репо, в рамках которого банкам предоставлен 1 трлн руб. ликвидности на один день, на второй день мегарегулятор предоставил уже 2 трлн. руб.

Кроме того, Центробанк расширил ломбардный список и снизил рейтинговые требования к ряду ценных бумаг, что в совокупности поможет банкам с минимальными потерями преодолеть санкционный период», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ и правительство РФ заявили о любой финансовой поддержке банкам, попавшим под санкции западных государств.

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