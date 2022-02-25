Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В районных судах Санкт-Петербурга находятся 140 административных дел, составленных на участников несанкционированной акции, прошедшей накануне вечером у Гостиного двора. Об этом 25 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Pravo.ru КоАП РФ

На текущий момент в районные суды Петербурга по несанкционированному мероприятию, прошедшему 24 февраля у Гостиного двора, поступило 78 административных дел. Из них в Красносельский районный суд — 37 материалов, Колпинском районном суде — 21, Московском районном суде — 20, Приморском районном суде — 19, Красногвардейском районном суде — 18, Кировском районном суде — 14, Василеостровском районном суде — шесть, Октябрьском районном суде — пять.

Дела оформлены по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах»).

В случае признания вины нарушителям грозит административный штраф до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток.

«Суды приступили к рассмотрению данных материалов», — отметили в ОПС.

Также в Дзержинском районном суде находятся два материла дела по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ («Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»).

«По одному из материалов назначен арест сроком на пять суток», — уточнили в объединенной пресс-службе судов.