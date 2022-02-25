Калуга, 25 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Калуге завершается строительство нового корпуса детской областной клинической больницы, сообщили 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Строительство нового корпуса детской областной клинической больницы

Площадь нового здания составляет 5600 квадратных метров. Здесь будут размещены приемное и реанимационное отделения, операционные, оснащенные современным медицинским оборудованием, хирургическое отделение, отделения интенсивной терапии, онкологии, экстренный операционный блок.

Строительство восьмиэтажного корпуса планируется закончить в 2022 году. В настоящее время на строительном объекте завершаются отделочные работы: рабочие укладывают линолеум, красят стены, устанавливают розетки, выключатели, монтируют светильники. На строительстве трудятся около 65 человек.