Пекин, , 15:17 — REGNUM Власти России готовы к проведению переговоров на высоком уровне с Украиной. Об этом 25 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином, передает Центральное телевидение Китая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Уточняется, что в ходе разговора лидеры двух стран обсудили эскалацию ситуации на Украине.

Также указывается, что председатель КНР в ходе разговора высказался за урегулирование вопросов между Россией и Украиной дипломатическим путем.

«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», — заявил в ответ на это Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о военной спецоперации на Украине.