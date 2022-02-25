Москва, , 15:17 — REGNUM Денежные выплаты получат около 600 обманутых дольщиков, которые купили жильё в шести регионах России. Об этом 25 февраля сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По решению наблюдательного совета ещё 599 человек получат денежные выплаты, — приводит слова Хуснуллина портал правительства России. — Они купили квартиры в восьми недостроенных домах, которые расположены в шести регионах нашей страны».

Речь идёт о незавершённых новостройках, которые находятся в Подмосковье, Орловской, Свердловской и Томской областях, а также в Башкирии и Пермском крае.

Совокупный объём компенсаций, который получат дольщики, составит 2 млрд 347 млн рублей.