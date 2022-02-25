Киев, 25 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в установленное время не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги. На фоне этих сообщений появились заявления СМИ о том, что неизвестный борт вылетел из киевского аэропорта «Жуляны».

manolofranco Самолет

Самолёт поднялся в воздух, несмотря на режим закрытого неба. При этом этот борт не фиксировался сервисом отслеживания полетов Flightradar, пишет «КП».

Отметим, что буквально полчаса назад в Twitter украинского лидера появилось сообщение, объясняющее его отсутствие на переговорах с Драги.

«Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомеля и Мелитополя были тяжелые бои. Гибли люди. В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время. А Украина тем временем продолжает бороться за своих людей», — написал Зеленский.

Напомним, ранее председатель правительства Италии Марио Драги сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не выходит на связь на протяжении 1,5 часа, хотя была договоренность созвониться утром 25 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в ответ на обращение руководителей республик Донбасса президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции. В этой связи украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Он также объявил о разрыве дипломатических связей с Москвой.

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Также были ограничены полёты над Украиной гражданской авиации. Как заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, в настоящее время закрыты все украинские порты, а также воздушное пространство страны. при этом, по его словам, мобильная связь, энергетика, вода, всё работает в штатном режиме, есть проблемы с наличием топлива.