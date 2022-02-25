Москва, , 15:12 — REGNUM Ситуацию на финансовом рынке России можно назвать контролируемой. Необходимо отметить, что Банк России по итогам кризисных 1998, 2008, 2014 годов смог создать целую систему поддержки банков, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н Светлана Зубкова.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В эту систему входят: ломбардные кредиты, кредитные линии, льготы по перечислению средств в обязательные резервы, предоставление возможности кредитным организациям отражать операции с валютой и ценными бумагами по фиксированному на определенную дату курсу и ряд других.

Все эти меры, как показал опыт прошлых лет дают неплохие результаты. Все российские банки, в том числе и те, против которых введены санкции, имеют небольшую валютную составляющую в балансе, что явилось результатом кризисной ситуации 2014 года.

Начиная с того периода, все банки планомерно, по рекомендации Банка России снижали свои валютные операции. Таким образом, ликвидность банковского сектора, в том числе и банков, против которых введены санкции, Банк России сможет удержать.

В то же время нельзя сказать, что у банков не будет никаких трудностей в расчетах в иностранной валюте, им придется для того, чтобы выполнить свои обязательства, использовать корсчета других российских или иностранных банков, при этом делать это очень аккуратно.

Необходимо отметить, что в России сейчас не так много других банков, против которых не введены санкции, и которые имеют хорошо разветвленную сеть корреспондентских отношений с иностранными банками, что также будет создавать дополнительные сложности для расчетов в иностранной валюте», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России и правительство РФ окажут любую необходимую финансовую поддержку банкам в рублях и иностранной валюте, попавших под санкции западных государств.

Читайте также: Центробанк РФ объявил о поддержке попавших под санкции банков