Варшава, , 15:11 — REGNUM Пресс-служба Пограничной службы Польши 25 февраля сообщила, что за последние сутки в стране были задержаны 18 человек, незаконного пересекавших границу республики с Белоруссией.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

«Все 18 нелегальных иммигрантов задержаны. Удалось установить, что среди них большая часть — граждане Сирии, Турции и Афганистана», — говорится в сообщении пограничного ведомства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.