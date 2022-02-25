Варшава, 25 февраля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Пресс-служба Пограничной службы Польши 25 февраля сообщила, что за последние сутки в стране были задержаны 18 человек, незаконного пересекавших границу республики с Белоруссией.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

«Все 18 нелегальных иммигрантов задержаны. Удалось установить, что среди них большая часть — граждане Сирии, Турции и Афганистана», — говорится в сообщении пограничного ведомства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.