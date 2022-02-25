Ереван, , 15:10 — REGNUM «Освободительное движение» начало сбор подписей за отставку Никола Пашиняна с поста премьер-министра республики. Об этом 25 февраля сообщил журналистам член инициативной группы в движении Наири Охикян.

Выступление Никола Пашиняна на митинге на площади Республики Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы посетим все области Армении, а также Арцах, — сказал активист. — У нас не было бы столько жертв и территориальных потерь, если бы не антинациональная и предательская сделка Никола Пашиняна с врагом».

Охикян сообщил, что подписи будут собирать и в бумажном, и в электронном виде. Поддержать отставку смогут представители армянской диаспоры в других странах.

Старт сбора подписей приурочили ко дню рождения одного из лидеров армянского национально-освободительного движения начала XX века Андраника Озаняна.

Напомним, члены «Освободительного движения» проводили акции протеста в Ереване с осени 2021 года. Они обвиняют Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха, а также в стремлении подписать мирные договоры с Турцией и Азербайджаном на условиях, которые противоречат национальным интересам Армении.