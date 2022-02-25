Абакан, , 15:09 — REGNUM Техническая проверка систем оповещения населения прошла 25 февраля в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Система оповещения. Громкоговорители cbs_fan

Уточняется, что в 16:00 по местному времени в городах и районах Хакасии запустили системы оповещения населения. По словам специалистов, техническую проверку организовали в рамках подготовки к паводкоопасному и пожароопасному периодам.

Плановая республиканская проверка систем оповещения запланирована на 2 марта. Время запуска — 10:40. «В рамках мероприятий будут включены электросирены», — подчеркнули в управлении.

Население просят сохранять спокойствие.

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