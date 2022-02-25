Москва, 25 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Если котировки нефти пойдут вниз, то геополитика «убьет» текущее положение рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что в сложившихся условиях Банк России может пойти на повышение ключевой ставки до 15%.

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«К сожалению, риски значительного повышения ключевой ставки очень высоки, — констатировал Ковригин. — Сейчас для рубля наступил час Х: с одной стороны, сильнейшая геополитическая нестабильность, пакеты санкций тянут российскую валюту вниз, а с другой — пиковые за последние годы цены на нефть поддерживают рубль. Если нефтяные котировки будут в следующие недели примерно такими же, а спецоперация российских Вооруженных сил закончится быстро, то сильной девальвации рубля, возможно, избежать удастся. И тогда при не очень большом ускорении инфляционных показателей не будет такой острой необходимости сильно повышать ключевую ставку. Надеемся, ЦБ РФ ограничится кратковременным ее повышением до 12%».

Однако, как полагает Ковригин, если котировки нефти пойдут вниз, «геополитика убьёт текущее положение рубля».

«Девальвация возможна, и сильная. Как следствие — инфляция, с которой ЦБ борется, к сожалению, в основном ключевой ставкой», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович рассказал о том, что будет с российской экономикой, если ЦБ РФ решится на повышение ключевой ставки до 14−15%.