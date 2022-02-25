Москва, , 15:09 — REGNUM Россия в первый же день операции на Украине одним ударом могла бы уничтожить половину личного состава вооруженных сил этой страны. Об этом 25 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Сделать это можно было, просто нанеся удар по казармам, что привело к масштабным потерям украинских боевиков и солдат.

«Если бы был нанесен удар по казармам, то половины вооруженных сил Украина сейчас на этом свете не было бы. Офицеры и солдаты Украины, которым подарили жизнь этот подарок приняли и решили по нам врезать. Это нужно понимать», — сказал Делягин.

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