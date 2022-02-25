Белград, , 15:19 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич радуется тому, что в Сербии открываются новые фабрики во время «нестабильности в Европе и во всем мире». Об этом Вучич заявил 25 февраля по поводу завершения первой фазы строительства фабрики по производству пищевой продукции на растительной основе компании «Нестле» в населенном пункте Сурчин неподалёку от Белграда.

Александр Вучич, президент Сербии U.S. Department of State

Вучич подчеркнул, что этим сербское руководство показывает свою решимость сохранить мир и делать все для процветания страны и лучшего будущего для ее детей.

«Мы, отстававшие от развитого Запада на несколько сотен лет, теперь может похвастаться тем, что эту разницу с большой скоростью уменьшаем», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что президент Вучич ранее на своей странице в «Инстаграме» заявил о том, что сербские власти планируют привлечь в экономику страны до €7,3 млрд.