Москва, 25 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Российские банки в обычном режиме продолжат осуществлять операции и услуги, а средства клиентов в иностранной валюте будут сохранены и при желании выданы. Санкции никак не отразятся на работе расчётных счетов и вкладах клиентов, в том числе и валютных, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

«Расчётные карты иностранных платежных систем Mastercard и Visa будут работать внутри РФ, как и раньше, так как внутри страны работает НСПК (Национальная система платёжных карт), через которую и происходят расчёты.

Однако оплата картами банков, попавших под санкции, будет недоступна за рубежом, поэтому если вы собрались за рубеж, то лучше иметь карту другого банка не под санкциями либо иметь наличные деньги.

К сожалению, работа сервисов бесконтактной оплаты этих банков будет заблокирована, так как реализована через иностранные сервисы. Поэтому лучше иметь с собой физические карты.

В любом случае бояться банкротства или каких-либо финансовых последствий банков, попавших под санкции, и бежать избавляться от валютных вкладов не стоит.

Это потому, что большая часть баланса этих банков находится в рублях (примерно 80%). Общий объем средств в долларах и евро в России около 90 млрд долларов, что в четыре раза меньше, чем рублевых.

Поэтому у банков сохраняется большой запас прочности. Да, они потеряют часть рынка и прибыли, но будут продолжать работать в штатном режиме и ничего катастрофического здесь нет. Особенно это касается тех банков, бизнес которых большей частью завязан внутри страны, например, «Сбербанк».

Если вы всё-таки обеспокоены дальнейшей эскалацией конфликта и возможными другими более жесткими санкциями, то безопаснее тогда перевести долларовые вклады в другую валюту или забрать свои сбережения наличными.

Другой вариант — это вложение в драгоценные металлы или открытие металлических счетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ и правительство будут оказывать поддержку и помощь банкам, которые попали под санкции. Среди них такие банки, как: «Совкомбанк», ВТБ, «Сбербанк», ФК «Открытие», «Новикомбанк», ВЭБ. РФ, «Промсвязьбанк».

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