25 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили меры российского правительства по поддержке бизнеса, который попадёт под санкции Запада.

Артур Савин, , 16:43 — REGNUM Сообщение правительства России о том, что попавшим под санкции Запада компаниям будет оказана помощь для обеспечения устойчивой работы, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Бедный Лазарь у ворот дома богача. XVIII в. Фрагмент Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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"Помогать будут крупному бизнесу, а не народу России. Кто гарантирует, что эта помощь пойдёт во благо нашей страны? Кто может поклясться, что все эти олигархи не соберут свои чемоданчики и не рванут за границу, на свою новую родину?» — спрашивает Мария Е.

Многие пользователи оказались встревожены тем, что российское правительство заверило отечественный бизнес в том, что ему будет оказана помощь, а населению России таких гарантий обещано не было.

A — 143-метровый и самый большой в мире мотосейлер. Яхта Андрея Мельниченко

«О да, я даже догадываюсь, как это всё будет выглядеть! Для населения придумают новые налоги, поборы, штрафы и отдадут эти деньги каким-нибудь Тимченко и Ротенбергам, чтобы те, не дай бог, не начали раскачивать лодку внутри страны», — предполагает Александр И.

Некоторые комментаторы отмечают, что многие крупные предприниматели служат не российскому народу, а своему капиталу.

«Когда пандемия коронавируса началась, эти самые бизнесмены нас всех бросили! Сколько людей потеряли работу в этот период! Цены постоянно росли. Никакой поддержки простым людям никто не даст, плевали они на нас с высокой колокольни», — считает Станислав Ю.

Часть людей полагает, что в первую очередь необходимо помогать простым людям и не надеяться на сознательность бизнесменов.

«Народу лучше помогите своему! Полстраны живет за зарплату в 20−30 тысяч рублей! Причём круглые сутки батрачат! Из этих денег сразу же 10 тысяч за коммуналку уходят!» — пишет Борис П.

Keld Gydum. Яхта Алишера Усманова

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству пора кардинально пересмотреть экономическую модель в стране, иначе система может попросту не выдержать санкционное давление со стороны Запада.

«Лучше бы организовали госпредприятие в любой из отраслей, желательно. В мясомолочной, к примеру. Чтобы не отраву есть, а настоящее масло. Не известь пить, а молоко. И мясо производить, не нашпигованное соей», — поделился своим мнением Котяра К.

«России в сложившихся условиях нельзя оставаться зависимой от частного крупного бизнеса, половина которого ориентирована исключительно на Запад. Это смерти подобно! Нужен мощный государственный сектор производства, чтобы люди не теряли работу по прихоти какого-нибудь олигарха и чтобы цены не росли словно на дрожжах», — указывает Михаил М.

Яхта Eclipse («Затмение»). Яхта Романа Абрамовича Keld Gydum

Нашлись и те, кто призывает российские власти жёстко наказывать всех тех бизнесменов, которые начнут оказывать дестабилизирующее воздействие на экономику Российской Федерации.

«Я уверен, что если какие-то представители российского бизнеса начнут зарываться и ставить палки в колёса, тогда российское руководство с такими предпринимателями быстро распрощается. Мы на грани войны. Нервы у всех на пределе. Надеюсь, что люди бизнеса не дураки, знают, как следует себя вести», — написал Михаил З.

Напомним, 24 февраля пресс-служба правительства России сообщила о том, что поможет обеспечить устойчивую работу попавшим под санкции Запада компаниям.