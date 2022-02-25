Москва, 25 февраля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Наблюдаемый в РФ скачок спроса на иностранную валюту, скорее всего, будет кратковременным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

ИА REGNUM Рубли

«Спрос на наличную иностранную валюту традиционно взлетает в России в дни переломных моментов — так было в 2008 году, в 2014 году и сейчас. Обычно такой спрос кратковременный — речь идёт о нескольких днях, максимум неделях, — сказал Ковригин. — Здесь всё будет зависеть от того, как долго продлится военная операция. Такой спрос сильно не влияет на сам курс, увеличив, причём значительно, только спред (разницу между курсом покупки и продажи). Курс рубля в большей степени зависит от институциональных инвесторов и участников валютного рынка — банков, финансовых структур и т. п.».

Как полагает экономист, в сложившихся условиях рубль может упасть вдвое и больше, но его поддерживают очень высокие нефтяные котировки.

«Поэтому российская национальная валюта упадёт в ближайшее время, но не ниже ста рублей за доллар», — полагает Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс рубля резко укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах в четверг, 24 февраля.