Джакарта, , 15:01 — REGNUM Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 7 человек, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение в Индонезии UCL Mathematical & Physical Sciences

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметило, что число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,2, составило семь человек.

Ранее число погибших составляло шесть человек.

Кроме того, общее число раненых достигло 85 человек. В частности, 10 человек получили серьезные ранения, 50 человек получили легкие травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава полиции Индонезии Листьо Сигит Прабово поручил сотрудникам вмешаться, чтобы помочь людям, пострадавшим при землетрясении на Суматре.

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