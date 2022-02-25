В Индонезии число жертв землетрясения увеличилось до 7 человек
Джакарта, 25 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 7 человек, сообщает CNN Indonesia.
UCL Mathematical & Physical Sciences
Землетрясение в Индонезии
Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметило, что число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,2, составило семь человек.
Ранее число погибших составляло шесть человек.
Кроме того, общее число раненых достигло 85 человек. В частности, 10 человек получили серьезные ранения, 50 человек получили легкие травмы.
Как сообщало ИА REGNUM, глава полиции Индонезии Листьо Сигит Прабово поручил сотрудникам вмешаться, чтобы помочь людям, пострадавшим при землетрясении на Суматре.