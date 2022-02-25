Москва, , 14:59 — REGNUM Стоимость биткоина возвращается к среднемесячным значениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала очередной подъем котировок биткоина.

Криптовалюта (сс) Richard Patterson

«В течение последних дней все рынки падали, следовательно, стоимость биткоина также снизилась. Сейчас он возвращается к среднемесячным значениям, — сказала Ермилова. — Помимо этого, сегодня наблюдалась стабилизации американского рынка, и в связи с этим биткоин может продолжить расти, но не существенно — в пределах средних месячных значений. Поскольку традиционные фондовые рынки испытывают проблемы в связи с геополитической ситуацией, то инвесторы могут воспринимать его как альтернативный инструмент диверсификации рисков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что инвесторы стали реинвестировать деньги из российских акций в криптовалюты.