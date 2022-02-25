Киев, 25 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что необходимо создать переговорную группу для прекращения войны, которая уже проиграна.

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«Нам нужно сегодня организовать переговорную группу, которая могла бы, имея опыт, знания, авторитет в обществе, сесть за стол и найти точки компромиссов, потому что война бессмысленна, война проиграна, танки РФ уже сегодня в Киеве и дальнейшее ее продолжение — это уничтожение своих людей», — сказал он в эфире телеканала «112».

По его словам, первый шаг к прекращению войны — это сложение своих полномочий президентов Украины Владимиром Зеленским, правительством и парламентом, второй — выход на переговоры.