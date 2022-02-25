Красноярск, , 14:59 — REGNUM Подозреваемый в грабеже 12-летней девочки разыскивается в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Грабитель PublicDomainPictures

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. По версии следствия, 23 февраля девочка зашла в подъезд своего дома на проспекте им. газеты Красноярский рабочий. К ней подошёл неизвестный и, применив физическую силу, отобрал сотовый телефон «Самсунг». После этого злоумышленник скрылся.

Следствие обратилось к гражданам с просьбой помочь в установлении личности и розыске подозреваемого. Расследование продолжается.

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