Брюссель, , 14:59 — REGNUM В Брюсселе 25 февраля завершился внеочередной саммит Европейского совета по введению санкций против России из-за её проведения спецоперации на Украину. Итоги мероприятия в интервью для Polskie Radio прокомментировал присутствовавший там премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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Политик заявил, что в отношении России решено принять «самый жесткий в истории Евросоюза пакет санкций».

«Это приведёт к огромным потерям России. Такой пакет санкций никогда раньше не принимался», — отметил Моравецкий.

Глава польского правительства сообщил, что санкции касаются доступа к рынкам капитала, что ощутят на себе 70% российских банков, доступа к технологиям в энергетическом секторе и доступа к деньгам. Второй пакет санкций ЕС охватывает также авиационный сектор: вводится запрет на продажу в Россию всех самолетов и частей к ним, а также на предоставление ремонтных услуг и запрет на лизинг самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию, заявил в обращении к нации в четверг, 24 февраля, президент страны Владимир Путин. Целью операции, по словам российского лидера, защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду киевского режима.

По сообщениям Минобороны России, данная операция не угрожает мирному населению Украины.