Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в виде сильного ветра с порывами до 20 м/с,/ предупреждает 25 февраля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветер и снег в Петербурге

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в субботу, 26 февраля, в Петербурге ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью пройдет снег, мокрый снег, местами небольшой.

«Ветер ночью западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного, до 20 м/с/. Днем северо-западный, западный умеренный», — предупреждают синоптики.

Температура воздуха в течение суток −1…+1 градус. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет интенсивно повышаться.

В воскресенье, 27 февраля, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью −7…−9 градусов, местами до — 12 градусов, днем +1…-1 градус. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем меняться мало.