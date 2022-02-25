Анкара, , 14:56 — REGNUM В ситуации с Украиной Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз должны были более решительно оказывать ей помощь. Такое мнение 25 февраля высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины», — сказал он.

Также турецкий лидер указал на то, что страны Запада вместо этого, по его мнению, только давали Киеву советы.

«Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью», — добавил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету «Точка-У».