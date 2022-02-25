Екатеринбург, 25 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Жителя Артемовского Свердловской области отправили в колонию за избиение знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Суд

Инцидент произошел в октябре 2020 года. Мужчина жестоко избил свою знакомую. Сначала он наносил удары руками. После чего стал бить женщину колуном. От полученных травм свердловчанка скончалась на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей. Уральца отправили в колонию строгого режима на 7 лет.