25 февраля 2022 | Время чтения 8 мин

Игорь Свирин, , 16:42 — REGNUM



Москва Иван Шилов © ИА REGNUM

Создание качественной городской среды — это бесконечный процесс улучшений. Завершив сезон благоустройства текущего года, мы приступаем к формированию планов на следующий — 2022-й год — Сергей Собянин —

Вызванное известным инфекционным поветрием перемирие закончилось, люди в спецовках под прикрытием тяжелой строительной техники занимают оставленные ранее позиции в заповедниках Москвы. Одной из таких зон многолетнего конфликта стал ООПТ ПИП «Покровское-Стрешнево» — некогда большой лес вокруг одноименной усадьбы, в котором, несмотря на предпринимаемые московскими властями усилия, по сию пору водятся выдры, бобры, ондатры, краснокнижные растения и распложен самый чистый родник «Царевна-лебедь». Возмущенные москвичи попросили ИА REGNUM рассказать о том, как под заклинания о создании «качественной городской среды» уничтожается один из последних зеленых уголков столицы.

7 ноября 2021 года мэр Сергей Собянин порадовал читателей своего блога сентенцией о бесконечности процесса улучшайзинга городской среды и объявил старт новых программ благоустройства. Вновь некие активные граждане, которые хотят вместе с мэрией управлять городом, должны были вначале ознакомиться с на скорую руку с фотошопленными рендерами и лаконичными, ничего не объясняющими несведущему человеку описаниями грядущих улучшений, а затем принять или отвергнуть планы «экологической реабилитации».

Поскольку сразу же после новогодних праздников на запланированные к реабилитации территории вошла строительная техника, становится очевидно, что «активные граждане» своего градоначальника поддержали. Как устроена система голосований на портале «Активный гражданин» (АГ), можно увидеть из следующего совершенно типичного примера.

В створе музыкальной и общеобразовательной школ, на футбольной площадке одной из них некие инвесторы вознамерились построить 100 метровый жилой дом. По пока официально не подтвержденной информации, он может состоят из двух башен. Для возведения подобного объекта необходимо было изменить статус земельного участка, для чего спешно было проведено голосование на АГ. По устоявшейся практике принять в нем участие смогли лишь те, кто живет или работает на данной территории (на футбольном поле?) владельцы земли, муниципальные и депутаты Мосгордумы. Жители близлежащих домов и родители школьников, то есть те, кого это строительство касается напрямую, из процесса принятия решения были исключены. Тем не менее проект изменений было рекомендовано утвердить поскольку 46 из 48 участников голосования, а это члены градостроительно-земельной комиссии Москвы и правообладатели участка, его поддержали. Против высказались два местных депутата, но их мнение было решено в расчет не принимать.

Невозможно доподлинно установить местных жителей, которые, по словам градоначальника, предлагают «наполнить парк современной инфраструктурой для отдыха и развлечений», в отличие от тех, кто ратует за сохранение леса, тем не менее, выполняя их поручение, власти приступили к «реабилитации» парка. Даже разработали специальную концепцию «Пять парков в одном» называется. Произвол «благоустроителей» настолько вопиющ, что не представляется возможным перечислить все нарушения. Поэтому приведем лишь наиболее значимые возражения из гигантского массива данных, который собрали и проанализировали защитники парка.

Лесопарк «Покровское-Стрешнево» имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), почти полностью статус Объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения и частично статус ОКН федерального значения, т.к. имеется Усадьба «Покровское» («Глебово-Стрешнево») и Парк с системой прудов, XVIII в. Москва ежегодно теряет тысячи гектаров леса, так же ежегодно с лица города в немалых количествах стираются культурные памятники. Создание еще одного парка развлечений наносит очередной удар по нашей исторической памяти и праву на благоприятную окружающую среду.

Лесопарк «Покровское-Стрешнево». Москва (сс)Zlidnevart

Усадьба Покровское-Стрешнево хранит почти 400-летнюю историю, сюда приезжала императрица Екатерина II, здесь писал «Историю Государства Российского» Карамзин, а Лев Толстой познакомился с женой. Ее расцвет пришелся на вторую половину XIX века, когда влюбленная в поместье кавалерственная дама баварского Ордена Терезы Евгения Шаховская-Глебова-Стрешнева практически полностью перестроила ее. После революции и небрежного отношения новых властей усадьба стала приходить в запустение, довершил дело пожар 1992 года. В настоящее время исторический памятник почти утерян.

Со всей определенностью можно утверждать, что строения, составляющие архитектурный ансамбль поместья, в ближайшее время будут окончательно утеряны. Из той скудной информации, которую удалось раздобыть общественникам, следует, что под планами по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Покровское» будет реализовываться именно «приспособление». В главном доме устроят новые кирпичные, стеклянные, гипсокартонные стены и потолки, заложат одни окна и прорубят другие — в общем, подготовят для нового использования, стены-то крепкие еще. Подобным образом поработают и с оранжереей, а вот прочие объекты интереса не вызвали.

Усадьба Покровское-Стрешнево. Москва (сс) Igor Fedenko

Отсутствие интереса не удивительно, поскольку планируется создание спортивного кластера. На площади 3,1 га уложат различные покрытия для памп-трека, скейт-парка, воркаута, пинг-понга, стрит-бола. Если при этом не вырубят вековые сосны — в запечатанной почве, без нормального питания они долго не просуществуют. Кроме того, в рамках реставрации вернут бывший некогда регулярный парк, для чего планируется вырубить 1057 деревьев и 13 725 кустарников. Можно и дальше перечислять запланированные улучшения, но и без того понятно, что заявленное никакого отношения к сохранению исторического наследия не имеет.

Сходным образом обстоят дела в экологической части проекта. Как бы «экологическая реабилитация» с массовыми вырубками и запечатыванием почв приведет к ухудшению качества воздуха и изменению микроклимата в городе. Возможно, у столичных чиновников как-то иначе устроены органы дыхания или, что более вероятно, власть мамоны так велика, что застит разум. Экстремальные погодные условия значительно влияют на рост заболеваемости и смертности среди населения

Так, среднегодовое содержание пыли (по международному обозначению — РМ2,5) в воздухе Москвы составляет 19 мкг/м³, что почти в 4 раза превышает рекомендованный ВОЗ уровень в 5 мкг/м³. Среднегодовое содержание РМ10 (пыли чуть покрупнее) в воздухе Москвы составляет 25 мкг/м³, что почти в 2 раза превышает рекомендованный ВОЗ уровень в 15 мкг/м³. Среднегодовое содержание диоксида азота в воздухе Москвы составляет 50 мкг/м³, что в 5 раз превышает рекомендованный ВОЗ уровень в 10 мкг/м³.

Также ВОЗ сообщает, что воздействие РМ является причиной почти 800 тысяч преждевременных смертей в год. Аналогичный анализ, проведенный в рамках программы Европейской комиссии «Чистый воздух для Европы», показал, что РМ из антропогенных источников во всех странах Европейского союза являются причиной почти 290 тысяч преждевременных смертей в год. Воздействие этих веществ снижает среднюю продолжительность жизни примерно на один год. Оно вызывает широкий спектр последствий, в том числе для дыхательной и сердечно-сосудистой систем, распространяется на детей и взрослых и на целый ряд крупных чувствительных групп населения.

Всемирная организация здравоохранения Yann Forget

Двуокись азота воздействует в основном на дыхательные пути и лёгкие, а также вызывает изменения состава крови, в частности уменьшает содержание в крови гемоглобина, — сообщает Википедия. Бризометр даёт более детальную информацию: сам по себе N02 усиливает симптомы бронхита, астмы, а также способствует снижению функции легких и их роста. В настоящее время ученые также связывают NO2 с преждевременной смертностью и сердечными/респираторными заболеваниями.

Разные поверхности нагреваются солнцем по-разному. Сильнее всего нагреваются металлические крыши, асфальтовые дороги, различные каменные поверхности. В лесу же всегда прохладнее летом и немного теплее зимой. Летом листья не пропускают весь солнечный свет вниз, снижая нагрев почвы. А ещё лес работает как кондиционер. Деревья выкачивают воду из почвы, как множество мощных насосов, поднимают её наверх, а затем испаряют через листья. При испарении воды температура понижается — получается отвод тепла. В городе, где мало зеленых насаждений, ничто не препятствует нагреву поверхностей и большая часть тепла поглощается.

Москва. Летняя погода. Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Воздух разогретого города поднимается вверх, а над самим городом образуется зона пониженного давления, поэтому туда устремляется воздух с окружающих территорий — с области, где ещё достаточно много зелёных массивов. А вот сверхуплотняемая Москва превращается в монолитную разогретую сковородку, в которую дует с подмосковных лесов. Поэтому всё чаще наблюдаются порывы шквалистого ветра в столице.

Накопленные наблюдения за скоростью ветров в Москве указывают, что в 1970е — 1990е средняя скорость ветра варьировала от 5 до 15 км/ч, а средняя максимальная скорость в основном была 30 км/ч. Шквальные ветра случались в среднем от 3 до 10 раз в год. Начиная с 2004 г наблюдается устойчивое увеличение случаев шквальных ветров: более 20 раз за год порывы ветра достигают 40−60 км/ч. Для примера выбраны графики за 1990 г. и 2021 г. Все помнят, что жертвами урагана в Москве в 2017 г. стали 18 человек погибших и 170 раненых. Теперь же такие явления будут случаться всё чаще.

В заключение отметим, что, несмотря на активные протесты горожан, в 2017—2018 годах парк уже благоустраивали, вырубали деревья, закатывали в бетон тропинки, создавая новые дорожки и велодорожки, застилали резиной землю под детскими площадками, устанавливали игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы. А поскольку у благоустройства есть лишь начало и не бывает конца, в январе это все начали сносить, чтобы через год-другой сделать еще лучше и краше.