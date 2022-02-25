Лос-Анджелес, США, , 14:54 — REGNUM Американская актриса Анджелина Джоли высказалась относительно конфликта России и Украины. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Анджелина Джоли Цитата к/ф «Мистер и Миссис Смит» реж. Даг Лайман. 1998. США

https://www.instagram.com/p/CaX44naJXse/

«Как и многие из вас, я молюсь за людей на Украине. Я и мои коллеги из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сосредоточены на том, чтобы сделать всё возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе», — пишет Джоли. «Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Ещё слишком рано, чтобы знать, что произойдет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить», — утверждает она.

ИА REGNUM напоминает, что Анджелина Джоли основала несколько благотворительных организаций, в том числе Фонд Джоли-Питта. Актриса также является послом доброй воли ООН.

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