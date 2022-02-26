26 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Джо Байдена о том, что США не принимают и не будут принимать участие в конфликте на Украине.

Оксана Переможенко, , 06:38 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден санкционировал развертывание воздушных и наземных сил США в Европе, подтвердив приверженность Соединенных Штатов защите НАТО, сообщает 24 февраля CNN.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 05 00. 26.04.2022 © ИА REGNUM

Американский лидер также ясно дал понять, что американские военные отправятся в Европу не для военных операций на Украине, а для защиты альянса НАТО.

«Несмотря на то, что мы предоставили Украине более $650 млн на оборону… Наши силы не принимают участия и не будут принимать участие в конфликте между Россией и Украиной. Наши силы отправятся в Европу не ради войны на Украине, а ради защиты наших союзников по НАТО и поддержки этих союзников на востоке. Я скажу предельно ясно — Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО, используя всю мощь американской силы», — сказал он.

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Заявление американского лидера обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

«Теперь мы должны понять, что мы никому не нужны. Друг познается в беде. Много обещал и ничего не сделал…» — написала Зинаида Н.

«Этого и следовало ожидать», — пишет Анна Р.

«Вот если бы не слушали американцев, то на Украине был бы мир! Теперь они нам не помогут…» — отметила Лидия К.

«Может, хоть сейчас Зеленский откроет глаза и увидит «ху из ху»? И уйдет в отставку…» — пишет Татьяна С.

«Надо блюсти интересы своей страны, а не «наших любих закордонних партнерів» (наших дорогих заграничных партнеров. — О. П.). Байден и Россию в войну втянул, и экономику Европы обвалил», — отреагировала Оксана М.

Интерес США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Байден, ты кумир всех патриотов Украины (вероятно, речь об украинских националистах. — О. П.). Как хорошо, что ты открыл им глаза», — с сарказмом добавила Виктория З.

«А что, помог Байден? Они только сделали нам войну, а теперь на *ер мы им нужны», — возмутилась Ольга Ш.

«Они только помогли, чтоб у нас война была, а теперь бросили нас все!..» — написала Ирина М.

«И в этом вся Америка, в основном в кустах!» — пишет Светлана Д.

«Ну что, Зеленский, слушал папу Байдена? Убедился, что ты в их руках был марионеткой…» — прокомментировала Надежда С.

«Не надо было лезть в это НАТО. Из-за этого и война эта проклятая идет. Ребят жалко», — написала Галина К.

«Они только масла в огонь подливать могут», — отметила Lubov S.

«Очередной, кто отказался в самый тяжёлый момент», — добавила Liuba H.

«Чего и следовало ожидать от этой крысы. Это всё то, к чему они стремились, — столкнули нас лоб в лоб. Может, Зеленский наконец-то сделает вывод?» — задалась вопросом Светлана Д.

«А зачем? Он своих граждан бережет», — подытожила Тамара О.