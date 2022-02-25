Ярославль, , 15:22 — REGNUM Четыре команды отказались от участия в этапе Кубка мира по фристайлу, который пройдёт в Подолино Ярославской области 26 и 27 февраля. Об этом сообщили в федерации фристайла России.

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«Сборные команды Австралии, Швейцарии, Германии и Великобритании приняли решение не принимать участие в соревнованиях. Несмотря на это, соревнования пройдут в запланированном формате: 26 февраля — индивидуальные соревнования, а 27 февраля — командные. В связи с существующей эпидемиологической ситуацией соревнования пройдут без зрителей», — сообщили в федерации фристайла России.

При этом в целом этап Кубка мира всё равно состоится. Первоначально принять участие должны были 36 спортсменов из 8 стран.