Москва, , 14:56 — REGNUM Во время специальной операции российские военнослужащие ведут себя с украинскими солдатами очень мягко и человечно. Об этом 25 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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В качестве доказательства своих слов депутат привел тот факт, что армия России не стала массово уничтожать личный состав вооруженных сил Украины, хотя имела такую возможность.

«Я обращаю внимание на то, на что почему-то никто не обратил внимание. Российская армия, начав свой освободительный поход, отнеслась к военнослужащим вооруженных сил Украины, к офицерам и солдатам, как к своим братьям. Потому что ни один удар не был нанесен не только по жилым домам, но и по казармам», — сказал Делягин.

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