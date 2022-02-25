Душанбе, , 14:53 — REGNUM Председатель парламента Таджикистана, мэр Душанбе Рустами Эмомали 24 февраля встретился со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Таджикистана.

Таджикистан Россия (шары)

В ходе встречи Эмомали подчеркнул, что отношения между Таджикистаном и Россией занимают особое место среди приоритетов внешней политики Душанбе, и в этой связи межпарламентские отношения являются важной ветвью этих отношений.

«Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сотрудничестве между регионами», — говорится в сообщении.

Сторонами выражено удовлетворение ходом рассмотрения вопросов трудовой миграции и реализации двусторонних проектов в сфере образования.

«В ходе переговоров Валентина Матвиенко подробно проинформировала о позиции и действиях России в связи с кризисом на Украине и необходимостью защиты граждан ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении пресс-службы.