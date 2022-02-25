Москва, 25 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Российские банки имеют серьезный запас финансовой прочности и заблаговременно разработали план по бесперебойной работе в условиях санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Информационно-аналитического центра «Альапари» Денис Гончаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

«При этом сейчас можно увидеть повышенный спрос на наличные средства. В крупных городах России люди выстраиваются в очередь перед банкоматами. Доллар на данный момент находится в дефиците.

Такая ситуация — это временное явление, которое вызвано в первую очередь сильнейшей неопределенностью, на фоне спецоперации проводимой Россией на Украине.

Глобальной угрозы для банковской системы внутри страны в краткосрочном плане нет, если ссылаться на заявления регулятора.

В ближайшее время ажиотаж на вывод наличных средств пройдет, а банковская система России возобновит стабильную и бесперебойную работу», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центробанке РФ заявили о мерах поддержки финансовых организации, против которых были введены санкции.

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