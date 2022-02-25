Москва, , 14:48 — REGNUM В ближайшее время российский рынок избежит дефицита продуктов питания постоянного спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил директор научно-исследовательского института продовольственной безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Ананьев. Так он прокомментировал информацию о том, российские поставщики продуктов питания и торговые сети готовятся к ажиотажному спросу.

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«С дефицитом продуктов питания постоянного спроса в ближайшей перспективе рынок не столкнется потому, что основные сектора спроса обеспечиваются за счет национальной системы продовольственного снабжения, — сказал Ананьев. — Однако по отдельным видам продуктов экспортного сектора может наблюдаться дефицит в связи с увеличением затрат до периода стабилизации на валютном рынке».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, как обстоят дела со спросом на продукты питания в Курской и Воронежской областях.