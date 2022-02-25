Екатеринбург, 25 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подписали соглашение о реализации проектов на площадке центра «Эрмитаж-Урал». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский договорились о проведении выставок из собрания музея Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

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Реализация проекта также предполагает встречи с современными художниками, лекции и мастер-классы. Выставку смогут посетить школьники, студенты и ученики художественных школ. Для представителей старшего поколения организуют специальную программу посещения. Отдельным направлением работы станут проекты для музейных сотрудников и преподавателей.

Напомним, центр «Эрмитаж-Урал» открыли в июле 2021 года на улице Вайнера. В годы Великой Отечественной войны здесь хранились более 1 млн экспонатов и архивных документов. Их вывезли из блокадного Ленинграда.