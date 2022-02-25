Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM В Ростовской области продолжаются работы по спасению горняков после обрушения на шахте «Обуховская». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 25 февраля.

На месте обрушения шахты в Ростовской области работают спасатели Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

«Пока аварийно-спасательные работы продолжаются», — уточнили в ведомстве, поделившись фотографиями с места происшествия.

ИА REGNUM сообщает, что авария на шахте в Красносулинском районе не повлияла на работу предприятия. За завалом остались трое горняков. С ними установлена связь, никто из них не пострадал.

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