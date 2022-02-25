Берлин, , 15:06 — REGNUM Антироссийские санкции затронут и германскую экономику, заявила представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон 25 февраля на брифинге.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она подчеркнула, что последствия для Германии наступят в среднесрочной перспективе, и никаких сомнений в этом нет.

«Конечно, будет рост цен и реакция на такие санкции», — сказала Барон.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны вводят против России новые санкции на фоне начала военной операции на Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, спецоперация на украинской территории направлена на демилитаризацию и денацификацию этой страны, на защиту от киевского режима жителей республик Донбасса.

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