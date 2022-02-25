Донецк, 25 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету «Точка-У», заявило 25 февраля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Отмечается, что целью ВСУ была нефтебаза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке 25 февраля специализированный дом ребенка получил повреждения в ходе обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.