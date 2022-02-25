Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM Губернатор Свердловской области присвоил почетные звания уральским призерам Олимпийских игр Светлане Мироновой и Ирине Казакевич. Они завоевали серебряные медали в составе женской эстафеты по биатлону. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Олимпиада

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Девушек наградили знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Кроме того, они лучили денежные сертификаты номиналом 2,5 млн. рублей. Тренер биатлонисток Михаил Шашилов удостоился знака отличия «Спортивная доблесть».

Ирине Казакевич глава региона также вручил ключи от квартиры. До этого момента спортсменка жила в общежитии училища олимпийского резерва. Светлане Мироновой жилье выделили еще в 2018 году.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине завершились 20 февраля. Спортсмены команды Олимпийского комитета России в общей сложности завоевали 32 медали, из которых шесть золотых.