Киев, , 14:46 — REGNUM С предложением к президенту России Владимиру Путину начать переговоры обратился 25 февраля на русском языке в своем видеообращении украинский лидер Владимир Зеленский. Видеозапись размещена в телеграм-канал Зеленского.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам украинского лидера, в настоящее время на территории Украины ведутся боевые действия.

В связи с этим Зеленский предложил главе Российского государства «садиться за стол переговоров» для их прекращения.

В то же время, он раскритиковал страны Европы за то, что они, как считает Зеленский, слишком медленно оказывают помощь Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины.